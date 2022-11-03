В Иерусалиме по подозрению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетней задержали 30-летнего мужчину

3 ноября, в четверг, в Иерусалиме по подозрению в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетней девушки задержали мужчину.

Об этом сообщает Walla.

Правоохранители утверждают, что содержание подозреваемого под стражей продлили на четыре дня, пока не будут выяснены другие обстоятельства дела.

Ранее «Курсор» рассказывал, что полиция озвучила подробности теракта, в рамках которого правоохранители застрелили палестинца, напавшего на офицеров в Старом городе Иерусалима. Утверждается, что полицейские заметили подозрительно ведущего себя мужчину в районе Железных ворот и начали допрос, во время которого он вытащил нож и ударил им одного из полицейских в верхнюю часть туловища. Двое офицеров решили открыть огонь по преступнику и убили его. Другие подробности узнайте здесь.