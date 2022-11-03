В полиции озвучили подробности ножевого теракта в Иерусалиме

10:17, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
преступник с ножом фото
Фото: pixabay.com

Полиция сообщила, что нападавший застрелен. В результате теракта три человека получили ранения.

Полиция сообщает, что палестинец, напавший на офицеров в Старом городе Иерусалима, был застрелен.

По данным полиции, полицейские заметили подозрительно ведущего себя мужчину в районе Железных ворот и начали его допрашивать.

«Во время допроса подозреваемый вытащил нож и ударил одного из полицейских ножом в верхнюю часть туловища», — сказали в полиции.

Еще двое офицеров открыли огонь по нападавшему, убив его. Террориста зовут Бадер Амер. Он из района Бейт-Ханина в Восточном Иерусалиме.

Помимо полицейского с ножевым ранением, один полицейский получил легкие или средние ранения в результате так называемого дружественного огня, когда его коллеги открыли огонь по нападавшему.

По словам полиции и медиков, третьему офицеру оказывают помощь на месте происшествия, его состояние легкое.

Район оцеплен, добавили в полиции.

Ранее Курсор публиковал фото и видео происшествия.

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