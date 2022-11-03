В полиции озвучили подробности ножевого теракта в Иерусалиме

Полиция сообщает, что палестинец, напавший на офицеров в Старом городе Иерусалима, был застрелен.
По данным полиции, полицейские заметили подозрительно ведущего себя мужчину в районе Железных ворот и начали его допрашивать.
«Во время допроса подозреваемый вытащил нож и ударил одного из полицейских ножом в верхнюю часть туловища», — сказали в полиции.
Еще двое офицеров открыли огонь по нападавшему, убив его. Террориста зовут Бадер Амер. Он из района Бейт-Ханина в Восточном Иерусалиме.
Помимо полицейского с ножевым ранением, один полицейский получил легкие или средние ранения в результате так называемого дружественного огня, когда его коллеги открыли огонь по нападавшему.
По словам полиции и медиков, третьему офицеру оказывают помощь на месте происшествия, его состояние легкое.
Район оцеплен, добавили в полиции.
Ранее Курсор публиковал фото и видео происшествия.