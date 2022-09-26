В Иерусалиме подростки разорили родителей на десятки тысяч шекелей

В Иерусалиме несовершеннолетние юноши украли у своих родителей большую сумму денег, чтобы перечислить наркоторговцам, которые начали шантажировать школьников.

Об этом сообщает издание Mako.

Еврейские школьники 15 и 16 лет решили приобрести марихуану у молодых, но совершеннолетних жителей того же города. Продавцы заметили, что дети из состоятельных семей и начали «выкачивать» из них деньги, угрожая рассказать, что они покупают наркотики. А еще они запугивали ребят тем, что вывезут их в лес.

Школьники поддались на шантаж и один из них перечислил из банковского счета отца 87 тысяч шекелей, а потом еще 40 тысяч. Деньги переводились со сберегательных программ, поэтому взрослые не сразу заметили неладное.

Позже наркоторговцы начали требовать еще больше денег, и подростки своровали у родителей еще несколько тысяч шекелей, а также украшения. Но родители одного из них заметили, что на счету не хватает средств и начали требовать у сына объяснений. Тот во всем признался, и родители вызвали полицию.

Потом мама одного из школьников позвонила наркоторговцам и потребовал вернуть все средства, но со стороны молодых людей начались серьезные угрозы, что семья была вынуждена забрать заявление в полицию.

Но к тому времени следствие собрало достаточно улик, чтобы задержать шантажистов. В их мобильных телефонах была обнаружена переписка со школьниками. Прокуратура уже подала материалы в суд.

«Курсор» писал ранее, что израильтянин выиграл суд против крупной фирмы и вернул 7 тысяч шекелей.