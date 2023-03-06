В Иерусалиме полицейский спас ребенка, которому стало плохо из-за аллергии

18:50, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
полиция израиля фото
Фото: Depositphotos.com

Мама малыша утверждает, что правоохранитель благодаря своей находчивости сделал святое дело.

Сержант Омер Коэн из полицейского участка Оз дежурил на КПП «Мазмория», находящийся на окраине Иерусалима, спас ребенка.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Полицейский во время дежурства заметил расстроенную женщину, которая вела с собой маленькую девочку. Он приблизился к ним и попытался узнать, что случилось.

Оказалось, что ребенок по имени Лорен случайно выпил молоко, после чего ему стало плохо из-за аллергии на молочные продукты. Женщина по имени Юлия сказала, что у нее есть при себе шприц с препаратом, но она боится его колоть и не знает, что делать.

К счастью, армейская специальность Коэна – военный медик. Он связался с координационным пунктом «скорой помощи» и узнал, как активировать шприц, после чего сделал укол.

В МАДА заявили, что это спасло ребенку жизнь. По словам Юлии, полицейский проявил находчивость в опасной для ее дочери ситуации и сделала святое дело.

«В тот момент я была в шоке от того, что происходит, и, если бы Омер не пришел мне на помощь, то я не знаю, чем все это закончилось бы», – поделилась она.

Также «Курсор» сообщал, что в Бейтар-Илите маленькая девочка обожглась кипятком.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.