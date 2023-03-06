В Иерусалиме полицейский спас ребенка, которому стало плохо из-за аллергии

Сержант Омер Коэн из полицейского участка Оз дежурил на КПП «Мазмория», находящийся на окраине Иерусалима, спас ребенка.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Полицейский во время дежурства заметил расстроенную женщину, которая вела с собой маленькую девочку. Он приблизился к ним и попытался узнать, что случилось.

Оказалось, что ребенок по имени Лорен случайно выпил молоко, после чего ему стало плохо из-за аллергии на молочные продукты. Женщина по имени Юлия сказала, что у нее есть при себе шприц с препаратом, но она боится его колоть и не знает, что делать.

К счастью, армейская специальность Коэна – военный медик. Он связался с координационным пунктом «скорой помощи» и узнал, как активировать шприц, после чего сделал укол.

В МАДА заявили, что это спасло ребенку жизнь. По словам Юлии, полицейский проявил находчивость в опасной для ее дочери ситуации и сделала святое дело.

«В тот момент я была в шоке от того, что происходит, и, если бы Омер не пришел мне на помощь, то я не знаю, чем все это закончилось бы», – поделилась она.

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