В Бейтар-Илите маленькая девочка обожглась кипятком

В понедельник, 6 марта, в Бейтар-Илите в жилом доме четырехлетняя девочка перевернула емкость с кипятком и получила серьезные ожоги на теле.

Об этом пишет 7kanal.

Медики МАДА, приехавшие на срочный вызов, оказали пострадавшей первую помощь, а после госпитализировали ее в медицинское учреждение «Хадасса Эйн-Керем». Врачи оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.

Обстоятельства инцидента выясняются.

«Курсор» писал ранее, что маленький ребенок получил ожоги средней степени тяжести в Бней-Браке. По трагической случайности на двухлетнего ребенка опрокинулась кастрюля с кипящей водой.

Еще мы писали, что в Герцлии маленькая девочка получила серьезные ожоги и была госпитализирована в медицинское учреждение «Шиба». Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Трехлетний ребенок из-за неосторожности взрослых опрокинул на себя кастрюлю, в которой находился горячий суп.

Напомним, что трехлетний ребенок из местного совета Арара ба-Негев умер после удара током. На место были вызваны парамедики МАДА. Они срочно доставили его в больницу «Сорока», но врачи не смогли его спасти, а потому оставалось лишь констатировать его смерть.

Читайте также, что в Иерусалиме под колеса автобуса попал 7-летний ребенок. Мальчик с серьезными ушибами госпитализирован в больницу «Хадасса Эйн Керем».