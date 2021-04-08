В Иерусалиме поселенцы построили жилье на территории арабской деревни

Поселенцы из общественной организации Атерет коаним заселились в 16 квартир, построенных на территории арабской деревни Силуан, которая граничит со Старым городом.

Отмечается, что заселение поселенцев сопровождалось большим количеством охранявших их сотрудников полиции. Об этом сообщает Haaretz.

Все 16 квартир располагаются в трех новых зданиях , построенных на земле, купленной у арабов. Строительство происходило при посредничестве поселенцев и арабов, которые продали земельные участки.

Представители Атерет коаним занимаются возвращением еврейской недвижимости, которая по каким-либо причинам осталась на территории арабских или христианских кварталов.

Сделка по покупке земли и строительству жилья в деревне Силуан, стала одной из самых крупных, совершенных организацией в последние годы.

Поселенцы планируют объединить жилой комплекс Маале Зеитим в арабском районе Рас аль-Амуд, в котором проживает не менее 120 еврейских семей, и еврейское поселение в арабском районе Джабаль Батин аль-Хауа.

Однако продавцы земельных участков из известной семьи Абу-Диаб уже отреклись от сделки. Другие их родственники осудили продажу земли.

Либеральные и левоцентристские общественные организации уже осудили строительство еврейских поселений на территории арабской деревни.

Заселение поселенцев в Силуан также осудили представители партии МЕРЕЦ.

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