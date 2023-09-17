В Иерусалиме появились незаконные таблички, обязывающие мужчин и женщин ходить по улицам раздельно

Стало известно, откуда взялось это принудительное разделение.

В районе Ромема в Иерусалиме появились таблички, обязывающие мужчин и женщин, идущих по улице, идти раздельно. Примечательно, что вывесили их незаконно, ведь гендерная сегрегация на улицах запрещена в соответствии с постановлением БАГАЦа и решением правительства от 2014 года.

Об этом пишут "Детали".

«Распоряжение раввинов: в субботу и в праздники семьям не следует ходить по улице вместе. Мужчинам следует идти по дороге. Женщинам — по тротуару», - сказано на этих табличках.

Жители этого района отметили, что для них это не является чем-то новым. Выяснилось, что раввины сказали повесить таблички «во избежание смешения» из-за интенсивного движения людей по улице во время праздника, а также с учетом расположенной неподалеку синагоги.

Ранее "Курсор" писал о том, что стало известно, какое место занимает Израиль среди стран ОЭСР по индексу гендерного равенства. Согласно недавнему индексу гендерного равенства ОЭСР, Израиль получил самый низкий балл среди 38 стран, отмеченных в исследовании. Его результат составил менее половины среднего показателя для многих западных стран.

Также мы сообщали, что в нашей стране до сих пор существует значительное количество компаний, где разница в заработной плате мужчин и женщин на одинаковых должностях превышает 30%. Более того, среди женщин, окончивших высшие учебные заведения, ситуация еще хуже - они зарабатывают на 38% меньше, чем мужчины с аналогичным образованием.