Kinder, Küche, Kirche?! Есть ли в Израиле дискриминация женщин?

Существует ли сегодня дискриминация женщин на рынке труда в Израиле? Смотря кого спросить и какие данные рассматривать. В нашей стране до сих пор есть немало компаний, где разница в зарплатах мужчин и женщин на одной и той же должности составляет более 30%. А среди женщин, закончивших вузы, ситуация еще хуже – они зарабатывают на 38% меньше, чем мужчины с аналогичным образованием. Кроме того, в определенных кругах нашего общества, включая политиков и политические партии, все еще существует откровенная и явная дискриминация женщин и попытки убрать их из общественного пространства. Ни для кого не секрет, как она проявилась при распределении постов министров и генеральных директоров министерств в нынешнем правительстве, где представительство женщин крайне низкое. Еще недавно казалось, что положение улучшается: множество женщин занимало постыгендиректоров министерств, гендиректором министерства главы правительства впервые стала женщина, женщины составляли 47% депутатов от правящей тогда партии «Еш Атид», но ситуация повернула вспять.

Однако на эту проблему есть и другой взгляд. Причем не связанныйни с политикой, ни с религией, а скорее исследовательский. Вот что говорит эксперт в области изучения общественного мнения, когнитивных и поведенческих установок человека, управляющий партнер LS Group Consulting Леонид Лифиц (Израиль):

«Мужчины и женщины разные. Когда-то женщин не пускали за руль автомобиля не из-за принадлежности к этому полу, а потому что не было гидроусилителей, и управление требовало серьёзных усилий, при этом формального запрета, кроме Саудовской Аравии, вообще нигде не было. Когда управление автомобилем стало лёгким, эта тема осталась только в шутках, а сейчас и вообще ушла. Однажды мневстретилось исследование с выводом, что женщины и мужчины одного возраста, одного образования и одного роста зарабатывают одинаково, но так как мужчины в среднем выше, то и их зарплаты в среднем выше…»

Такой подход разделяют не все. В частности, Рой Амит, генеральный директор Philip Morris Ltd в Израиле, крупнейшей табачной компании мира, которая сегодня, как это не удивительно звучит, ратует за отказ от курения сигарет, недавно выступил с громкими призывами кпреодолению гендерного неравенства.

«Цель, к которой стремится компания, — достичь полного равенства между мужчинами и женщинами во всех подразделениях, — рассказал Рой в интервью Майе Эйдан в студии сайта Onlife. — В нашей компании зарплаты мужчин и женщин равны, и я очень удивлен, что есть еще места, где это не так. Мне необходим женский голос в каждой дискуссии, которую я веду, чтобы принять решение или устранить проблему. Декретный отпуск у нас составляет 18 недель — это больше, чем положено по закону. Отпуск можно продлить до полугода – мы поощряем этот путь и в таком случае выплачиваем женщине еще одну месячную зарплату. Меня ужасно беспокоит, что имеющие детей женщины чувствуют себя некомфортно, когда им приходится вкладывать все силы в работу. Благодаря технологиям сегодня можно совмещать работу из дома и в офисе. В конце концов, мы знаем, как измерять результаты труда, и коль уж мы можем их оценить, то почему бы не использовать все варианты?»

Давайте посмотрим мировую статистику по вопросам гендерного равенства.

«Из заслуживающих внимания исследований в мире на эту тему —Reykjavik Index for Leadership, публикуемый институтом Kantar с 2018года, — продолжает Леонид Лифиц. — Индекс подробно рассказывает о ситуации во всем мире. Например, в 2021 году Исландия с индексом 92 балла являлась самой прогрессивной в вопросах гендерного равенства из 22 охваченных тогда стран. Исландия стала первой страной в мире, где президентом напрямую избрана женщина, а гендерное равенство является частью конституции с 2000 года. В 2018 году эта страна также первой ввела равную оплату труда, и теперь компании и учреждения со штатом более 25 человек должны доказывать, что они одинаково платят мужчинам и женщинам за работу равной ценности. Исландия значительно опережает все государства G20, обгоняя на 10 пунктов следующие по рейтингу страны – Испанию и Великобританию с индексом в 82 балла. Последний Индекс также выявил, что особенно молодежь в странах G7 менее прогрессивна в этом вопросе, по сравнению с молодежьюстран G20».

В Израиле, как мы уже сказали выше, ситуация как всегда своя и ни на кого не похожая. Есть примеры прогрессивного подхода, например в крупнейшей компании по производству кормов для домашних животных «Роял Канин» в Израиле работает 14 женщин и 12 мужчин, а в её правление кроме генерального директора входят двое мужчин и две женщины. Или, например, Национальный центр трансплантологии при Министерстве здравоохранения под руководством доктора Тамар Ашкенази имеет в штате 35 человек, из которых 29 — женщины. Существуют и различные ассоциации по продвижению женщин на рынке труда, такие как «Инициатива будущего», которая в сотрудничестве с сетью Good Pharm, компаниями USAID, «Файбар», «Штраус», «Алстом» и фондом «Азриэли» помогает женщинам из социальной и географической периферии в создании и развитии малого бизнеса.

И таких положительных примеров можно привести еще немало. Но до тех пор, пока мы будем приводить отдельные примеры, а не видеть это всегда и повсеместно, нельзя говорить, что у нас все в порядке. При этом по мнению Леонида Лифица, в Израиле проблема гендерного неравенства далеко не приоритетна. «В Израиле гендерноенеравенство не находится в списке первоочередных проблем. Ведь в стране, где официальная религия – иудаизм – четко провозглашает, что «жена — это царица» и каждый еврей обязан сделать ее счастливой;если вы светский, то ваша девушка может оказаться вашимкомандиром в армии, а одним из самых сильных и эффективных премьер-министров за всю историю государства была женщина, вопрос гендерного неравенства скорее неуместен, чем актуален.Можно наблюдать, что проблема часто политизирована, но реально никто не хочет в этом разбираться. Мужчины чаще демонстрируют равнодушие к ней, а женщинам жалко ресурсы. Есть еще много неисследованных явлений и решений с анализом последcтвий. Например, не изучалось, как подчиненные оценивают руководителей—женщин и мужчин, а также как руководители более высокого ранга оценивают руководителей более низкого ранга в зависимости от пола и т. д. Поэтому разные рассуждения о дискриминации женщин как минимум невалидны на данном этапе истории. Тем более, пока эта тема обсуждается в контексте мотивации власти, содержательно она еще не скоро решится», — говорит эксперт.

Так кто же прав? Есть ли дискриминация и надо ли с ней боротьсяили, по крайне мере, говорить о ней, либо все это надуманная проблема, которую используют политики и активисты, но которой несуществует в реальности? Действительно ли женщин не назначают наруководящие посты так же часто, как мужчин, либо они попросту не хотят или не могут? Занижают ли им зарплаты или они реально работают не так эффективно? Споры не утихают. Наверняка и у вас есть своё мнение на этот счет и, возможно, оно зависит от того, мужчина вы или женщина. Или не зависит?

Стигма ли, что существуют «женские» и «мужские» профессии? И да,и нет. Есть объективные физические факторы, есть определенные склонности и предпочтения. Но чего не должно быть, так это мнения, что женщина чего—то не может. Женщина может все! И руководить, и исполнять. И служить в армии, и возглавлять государство. И все это не только не хуже, но и лучше мужчин. Kinder, Küche, Kirche? Это она тоже может, и даже совмещая с управлением государством. Голда Меир была прекрасным премьер-министром и готовила замечательный куриный бульон, которым угощала своих министров.История и современность нам уже не раз это доказывали: женщины прекрасный пол, но вовсе не слабый. И вознаграждения женщинадостойна такого же. А любви и благодарности – даже больше.Особенно в преддверии 8 марта. Впрочем, как и каждый день и каждый час.