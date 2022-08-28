В Иерусалиме представили новый аттракцион для туристов с необычным освещением

Даже ночью можно будет полюбоваться находками Иерусалимского археологического парка благодаря уникальному освещению нового аттракциона. Откроется он в начале следующей недели, 4 сентября, в Иерусалиме.

Об этом пишут «Детали».

Освещена тысячами светодиодных ламп будет южная стена Старого города, примыкающая к площади Стены плача. Главная улица, которая вела к храму в период Второго Храма, аллея магазинов, камни, упавшие со стен Храмовой горы в результате разрушения храма римлянами в 70 г. н.э., а также древние надписи на иврите будут теперь сиять.

Разработчиком этого всего является Амир Бренер, а воплотили все в жизнь эксперты отдела консервации Управления древностей, которые установили светодиодные лампы таким образом, чтобы они органично сочетались с археологическими объектами. Бренер отметил, что было использовано инновационное светодиодное освещение с особым акцентом на углах падения света и изменении цветовой температуры в соответствии с освещаемым экспонатом.

Ранее «Курсор» писал о том, что в Холоне открылся самый большой парк аттракционов WiPark.