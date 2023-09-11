В Иерусалиме пройдет протест - демонстранты намерены отправиться к дому Нетаниягу

Ход демонстраций будет зависеть от решения, принятого БАГАЦом.

Противники судебной реформы активно готовятся к усилению протестов в преддверии слушаний в БАГАЦе по искам против закона об отмене принципа разумности, которые запланированы на 12 сентября.

Об этом пишет "ХаАрец".

Вечером, 11 сентября, планируется проведение демонстрации в поддержку судебной системы на площади Агранта в Иерусалиме, перед зданием Верховного суда. После этого состоится марш к дому премьер-министра Биньямина Нетаниягу на улице Газа под присмотром полиции.

Лидеры протестного движения, в беседе с журналистами отметили, что ход демонстраций будет зависеть от решения, принятого БАГАЦом. Они не ожидают, что суд примет решение в ближайшие дни, но уверены, что иски будут удовлетворены, хотя бы частично.

В то же время, представители штаба протеста подчеркнули, что они будут уважать любое решение суда и не планируют организовывать демонстрации против судебной системы. Пик протестов ожидается в более поздние сентябрьские дни.

Напомним, правительство в последний момент направило новый запрос БАГАЦу относительно закона о принципе разумности. Судебные слушания в Верховном суде, касающиеся исков против отмены принципа разумности, которые были запланированы на следующую неделю, 12 сентября, правительство пытается задержать. Адвокат Илан Бомбах, представляющий правительство, подал запрос на отсрочку.