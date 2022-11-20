Воспитателя интерната для глухонемых детей подозревают в серии сексуальных преступлений

Сотрудники полиции сегодня, 20 ноября, арестовали 30-летнего жителя Реховота по подозрению в серии сексуальных преступлений.

Об этом сообщает издание News.walla.

Мужчину подозревают в домогательствах к мальчику, учащегося в интернате для глухонемых детей, в котором тот работал воспитателем. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование дела несколько дней назад, после того, как на подозреваемого подал жалобу 15-летний подросток.

В ходе расследования выяснилось, что мальчик в течение последних трех лет подвергался сексуальным домогательствам со стороны воспитателя. Срок задержания подозреваемого продлен до 24 ноября. Следствие продолжается. В полиции отмечают, что мужчина может быть причастен к другим подобным инцидентам.

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