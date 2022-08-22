В Иерусалиме умер духовный руководитель партии ШАС

В Иерусалиме скончался один из крупнейших сефардских раввинов Израиля, духовный глава партии ШАС раввин Шалом Коэн.

Председатель Совета мудрецов Торы партии ШАС раввин Шалом Коэн скончался в возрасте 91 года. Коэн умер в больнице Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме, куда его госпитализировали в тяжелом состоянии в отделение интенсивной терапии.

Раввин Коэн был доставлен в больницу в понедельник на прошлой неделе из-за инфекции в ноге. В четверг его состояние ухудшилось, и общественность призвали молиться за исцеление раввина.

Похороны раввина состоятся сегодня днем в 14:00 в синагоге Порат Йосеф в районе Геула в Иерусалиме на кладбище Санедрия. Об ограничениях движения будет сообщено полицией Израиля дополнительно.

Раввин Шалом Коэн, известный как «Хахам Шалом», руководил престижной харедимской иешивой «Порат Йосеф». Также он был лидером партии ШАС в течение восьми лет.

Хахам Шалом Коэн родился в Иерусалиме в семье Малки и раввина Эфраима Коэна. После женитьбы его назначили раввином иешивы «Порат Йосеф». Вместе с раввином Шимоном Адани он создал еще один филиал иешивы «Порат Йосеф» в районе Катамон в Иерусалиме.

После кончины раввина Овадии Йосефа в 2013 году раввин Коэн был назначен президентом Совета мудрецов Торы.

Перед муниципальными выборами 1983 года рав Шалом Коэн стал первым крупным сефардским раввином, публично поддержавшим тогда мало кому известную партию ШАС. В 1984 году он вошел в раввинский совет ШАС. После кончины раввина Овадии Йосефа в 2013 году раввин Коэн был назначен президентом Совета мудрецов Торы и духовным лидером ШАС.

Ранее Курсор писал, что умер раввин Гилель Пельсер, один из основателей Талмуд-Торы. Раввин Гилель Пельсер, находясь у себя дома, потерял сознание и умер рано утром. Он считался одним из основателей Талмуд-Торы и важным учеником раввинской ешивы Мерказ.