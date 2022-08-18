Умер раввин Гилель Пельсер, один из основателей Талмуд-Торы

Раввин Гилель Пельсер, находясь у себя дома, потерял сознание и умер рано утром. Он считался одним из основателей Талмуд-Торы и важным учеником раввинской ешивы Мерказ.

Умер один из самых важных учеников раввинской ешивы Мерказ, который был одним из основателей лицензированной Талмуд-Торы, — раввин Гилель Пельсер.

Об этом проинформировали в inn.co.il.

Сообщается, что раввин потерял сознание в своем доме и умер рано утром.

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