После произошедшего нарушитель скрылся с места происшествия, его ищет полиция.

В ночь на 29 сентября, на перекрестке улиц Бен-Цви и Рабин в Иерусалиме, водитель совершил наезд на сотрудника полиции. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом пишет "Детали".

Согласно информации, предоставленной пресс-службой полиции, полицейские остановили автомобиль для обычной проверки. В машине находились водитель и его пассажирка. Агрессивный стиль вождения водителя вызвал подозрения у полицейских, и они решили проверить его на наличие алкоголя в крови.

"В процессе проверки, водитель, все еще находившийся за рулем, сбил добровольного помощника полиции, проводившего алкотест", - говорится в сообщении.

В результате сотрудник полиции был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести, а нарушитель с места происшествия скрылся.

На место были направлены дополнительные силы полиции для проведения поиска. Однако задержать нарушителя пока не удалось. Правоохранители начали расследование с целью выяснения личности водителя и привлечения его к уголовной ответственности.

Отметим, сотрудники полиции неоднократно становились жертвами водителей-нарушителей. Так, накануне в Хайфе задержали водителя такси из арабской деревни Зарзир, а также его пассажира из Нетании, за нарушение правил дорожного движения и наезд на правоохранителя.

До этого на шоссе 444 житель Лода угнал авто и тяжело ранил полицейского. Мужчина совершил наезд на сотрудника полиции во время попытки прорваться через блокпост. Злоумышленника удалось задержать.