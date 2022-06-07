В Иерусалиме вспыхнула многоэтажка: люди оказались в ловушке

В результате пожара в жилом доме в Иерусалиме восемь человек получили ранения. Они застряли на верхних этажах дома и смогли выбраться только благодаря прибывшим на место пожарным и спасателям.

Восемь человек пострадали во вторник в результате пожара, вспыхнувшего в восьмиэтажном жилом доме в районе Неве-Яаков в Иерусалиме.

На место происшествия были вызваны пожарные, которые спасли застрявших в здании жильцов.

Медики МАДА оказали им медицинскую помощь.

Фельдшер рассказал: «Это был пожар, возникший в 8-этажном жилом доме, в результате которого несколько жильцов оказались заблокированными на верхних этажах. Пожарные работали над спасением восьми застрявших человек».

Обстоятельства возгорания выясняют следователи.

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