В иерусалимском районе Силуан подожгли машины евреев: детали происшествия

Полиция начала расследование инцидента и пытается найти виновных.

Сегодня утром, 29 октября, в иерусалимском арабском районе Силуан (Шилоах), расположенной возле стен Старого Города, сгорело шесть автомобилей, принадлежащих евреям.

Об этом сообщает издание «Детали».

На место происшествия сразу вызвали пожарных, но прежде, чем им удалось локализовать огонь, автомобильным средствам был нанесен непоправимый ущерб.

Сотрудники полиции начали расследование инцидента и пытаются найти виновных. Расследование ведет окружной прокурор Иерусалима, который с правоохранителями сейчас изучает записи камер видеонаблюдения, установленных в районе. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Известно, что в целях повышения безопасности, в микрорайоне, иерусалимская полиция значительно увеличила число патрулей.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме, на улице ха-Садна 19, произошел пожар в офисе надзорного органа. На место происшествия прибыли пожарные, а поскольку, согласно звонку, имел место поджог, прибыл полицейский патруль специального назначения.

Еще мы писали, что в Бейт-Шемеше на улице Герцля в квартире, расположенной на третьем этаже, произошел пожар. Спасатели выломали дверь и спасли четверо детей, а также одного взрослого.