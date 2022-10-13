Из окон валил сильный дым: в пожаре в Бейт-Шемеше пострадали дети

Погорельцы доставлены в медицинское учреждение «Хадасса» для дальнейшего наблюдения и лечения.

В Бейт-Шемеше на улице Герцля в квартире, расположенной на третьем этаже, произошел пожар. Спасатели выломали дверь и спасли четверо детей, а также одного взрослого.

Об этом сообщает издание «Детали».

На место происшествия вызвали спасателей и МАДА, которые увидели, как из окон квартиры валит сильный дым. Пожарные вошли в горящее помещение, эвакуировали детей и одного взрослого. Их доставили в медицинский центр «Хадасса» для дальнейшего наблюдения и лечения.

Сообщается, что от вдыхания дыма также пострадал еще один гражданин, помогавший в эвакуации жильцов загоревшейся квартиры.

«Курсор» писал ранее, что в вишневом саду в Кфар-Эционе вспыхнул пожар. Полиция подтвердила, что причиной пожаров в долине реки Иордан в канун Йом-Кипур стал поджог и аграрный терроризм. Ущерб составил миллионы шекелей.

Еще мы писали, что пожарные приехали на вызов в квартиру в Бат-Яме, объятую огнем и выломали входную дверь. Они обнаружили двоих людей, запертых в квартире людьми.

Напомним, что в Ашкелоне случился пожар в квартире на первом этаже жилого дома по улице Маалот. В результате пожара серьезно пострадали два человека.