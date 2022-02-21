В Институте Вейцмана разработали первый израильский космический телескоп

Основная миссия ULTRASAT — выявление и изучение кратковременных или преходящих событий, которые происходят во Вселенной. Это события, которые происходят быстро по астрономическим меркам, от нескольких недель до нескольких дней, часов или минут. К числу таких событий относятся столкновения особо тяжелых тел, таких как черные дыры и нейтронные звезды.

Телескоп ULTRASAT будет установлен на спутнике весом около тонны. Около половины веса составляет топливо, которое позволит ему выйти на орбиту после запуска, на высоте 36 тысяч километров. Объекты на этой высоте совершают полный оборот вокруг Земли за 24 часа, что, естественно, является временем, за которое Земля обращается вокруг себя.

Это означает, что такой спутник постоянно зависает над определенным местом на Земле, поэтому его называют геоцентрической орбитой, что означает «неподвижный относительно Земли». Оттуда он сможет передавать данные в режиме реального времени на наземную станцию. Таким образом, при любом выявлении значимого переходного события можно будет практически мгновенно навести на него телескоп.

Запуск телескопа запланирован на начало 2025 года. После того, как он выйдет на орбиту, первые месяцы миссии будут посвящены первоначальному обзору неба, чтобы составить справочную карту, которая позволит идентифицировать будущие события. Ожидается, что спутник будет работать в течение 3-6 лет, предоставляя множество богатых научных данных, которые заполнят многие пробелы в наших знаниях о Вселенной и ее тайнах.

Задолго до того, как ULTRASAT будет готов отправиться в свой исторический путь и наблюдать за далекими уголками Вселенной, Ваксман и его коллеги уже смотрят гораздо дальше. «Мы стремимся постоянно иметь в космосе израильский космический телескоп и уже думаем о следующем проекте, возможно, о широкопольном рентгеновском телескопе», — заключает Ваксман. «Израилю приходится запускать такой спутник каждые пять лет. Мы докажем, что можно добиться этого с таким бюджетом, и двигать науку вперед».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в NASA показали, как выглядит троеное слияние галактик.

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