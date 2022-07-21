В Италии во время занятий вингсьютингом погиб 45-летний израильтянин

На севере Италии, занимаясь экстремальным видом спорта, погиб 45-летний израильтянин. Он не смог успешно приземлиться во время занятий вингсьютингом.

Возле горного курорта Курмайор в Итальянских альпах погиб 45-летний израильтянин. Вместе с другом он занимался вингсьютингом, но не сумел успешно приземлиться.

Об этом сообщает издание Corriere.

Известно, что турист из Израиля вместе со своим другом из Испании поднялись на высоту 3251 м, чтобы совершить прыжок в вингсьюте — аэродинамическом костюме-крыле, снабженном парашютом, который раскрывается незадолго до приземления.

Один из мужчин сумел успешно приземлиться на землю, а второй погиб. Медики, приехавшие на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего на месте. Местная полиция уведомила о произошедшем посольство Израиля в Италии.

Отметим, что вингсьют представляет собой специальный костюм-крыло, конструкция которого позволяет набегающим потоком воздуха наполнять крылья между ногами, руками и телом пилота, создавая тем самым аэродинамический профиль. При этом можно совершать планирующие полеты.

«Курсор» ранее писал, что в провинции Трентино, расположенной на севере Италии, произошла трагедия, забравшая жизнь 6 человек. На Доломитовых Альпах резко обрушился ледник.

Еще мы писали, что израильтянин гулял со своим сыном возле кратера вулкана Стромболи, он сорвался и упал с высоты 50 метров. Сын вместе с проводником вызвали помощь. На место прибыли спасательные отряды и военные.