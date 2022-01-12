В Иудее палестинцы атаковали военный пост ЦАХАЛа

В ночь на среду, 12 января, неизвестные забросали бутылками с горючей смесью военный пост неподалеку от моста Хальхуль в окрестностях Хеврона. Он находится на территории пехотной дивизии Иегуда (Иудея).

Сообщается, что сегодня ночью, 12 января, палестинцы совершили атаку на военный пост, который находится на территории пехотной дивизии Иегуда в Иудее. Атаковавшие использовали бутылки с зажигательной смесью.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Детали».

Израильские солдаты увидели троих подозреваемых и открыли огонь.

Один из нападавших был ранен, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Военные обыскали окрестности в поисках оставшихся двоих.

Никто из израильтян не пострадал.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что солдат ЦАХАЛа был ранен в результате теракта при таране вблизи Халамиша.

У 19-летнего пострадавшего травмы ноги средней степени тяжести.

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