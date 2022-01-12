В Иудее палестинцы атаковали военный пост ЦАХАЛа

Сообщается, что сегодня ночью, 12 января, палестинцы совершили атаку на военный пост, который находится на территории пехотной дивизии Иегуда в Иудее. Атаковавшие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Об этом сообщает новостное интернет-издание «Детали».
Израильские солдаты увидели троих подозреваемых и открыли огонь.
Один из нападавших был ранен, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Военные обыскали окрестности в поисках оставшихся двоих.
Никто из израильтян не пострадал.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что солдат ЦАХАЛа был ранен в результате теракта при таране вблизи Халамиша.
У 19-летнего пострадавшего травмы ноги средней степени тяжести.
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