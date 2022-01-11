Солдат ЦАХАЛ ранен в результате теракта при таране вблизи Халамиша

Автомобиль, управляемый арабским террористом, во вторник вечером сбил солдата ЦАХАЛ в результате таранного нападения, которое произошло недалеко от перекрестка Неве-Цуф-Халамиш, недалеко от еврейской общины Халамиш в районе Бенджамин.

Об этом сообщает jewishpress.com.

У 19-летнего пострадавшего травмы ноги средней степени тяжести. Медики службы экстренного медицинского реагирования «Маген Давид Адом» оказали ему помощь на месте, после чего его эвакуировали на вертолете для дальнейшего лечения.

Террорист скрылся, и сверху его преследовали силовики на вертолете. Автомобиль и убегающий водитель были задержаны. Источники в Палестинской администрации сообщили, что арестованный террорист был идентифицирован как Мухаммад Назми Ясин, около 30 лет, из деревни Билин.

Ранее Курсор сообщал, что девушка-солдат ЦАХАЛа организовала с арабами банду для вымогательств денег у израильтян.

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