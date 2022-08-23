В Израиль пытались контрабандой ввезти редких хищных рыб

На пограничном переходе в Израиле инспекторам удалось предотвратить контрабанду десятков редких рыб, которые предоставляют опасность для человека.

Об этом сообщает издание «Детали».

38-летний житель Хеврона пытался тайком ввезти в страну из Иордании 73 панцирные щуки, которые у аквариумистов пользуются большим спросом.

В министерстве сельского хозяйства отметили, что эти хищные рыбы могут достигать больших размеров и предоставляют опасность для человека. Представители ведомства обеспокоены тем, что панцирные щуки могут быть выпущены в водные источники Израиля. А это негативно отразится на экологической системе, потому что такие виды наносят ущерб местной фауне и могут навредить другим популяциям рыб.

Панцирные щуки питаются мелкой рыбой, а также крабами. Они довольно выносливые и могут жить в условиях, которые для большинства видов являются некомфортными.

К слову, ранее жителя Хеврона уже задерживали за попытку ввоза декоративных рыб, но он утверждал, что везет их не для продажи, а для домашнего выращивания.

В министерстве сельского хозяйства подчеркнули, что изъятые хищные рыбы доставлены на карантинную станцию, а позже их передадут одному из зоопарков Израиля.

«Курсор» писал ранее, что исследователи отметили, что в озере Кинерет обитает множество уникальных рыб, но их численность стала сокращаться и нужно предпринимать какие-то меры.