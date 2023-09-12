Российский самолет с пассажирами экстренно сел в поле - появились подробности и видео

Согласно предварительным данным, у самолета вышла из строя гидросистема.

Во вторник утром, 12 сентября, российский самолет Airbus A320, выполнявший рейс "сочи-омск*", совершил экстренную посадку в поле. В результате инцидента пострадали четыре человека, всего на борту находилось 170 пассажиров.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Самолет аварийно приземлился в убинском районе (180 километров от новосибирска), потому что у воздушного судна начались проблемы с гидросистемой, пилоты начали опасаться, что им не хватит длины ВПП омского аэропорта и они могут выкатиться за ее пределы, поэтому перенаправили самолет в новосибирск. Однако на пути у них закончилось топливо.

Но пассажирам сначала сообщили, что воздушное судно перенаправляют из-за ухудшения погодных условий. После того как они были эвакуированы в поле, им рассказали, как действовать в экстренных ситуациях.

В ближайшее время пассажиров доставят в Омск на автобусах и выплатят им по 100 тысяч рублей. За медицинской помощью обратились четыре человека, двоих направили на рентген, а двоим медики оказали помощь на месте.

Что стало причиной поломки пока не сообщается. Росавиация уже создала комиссию, чтобы расследовать причины экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний" Airbus A320.

"Курсор" писал ранее, что на борту самолета российской авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершал рейс "сочи-москва", у стюардессы на высоте 10 тысяч метров остановилось сердце.