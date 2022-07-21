В Израиле могут повысить плату за посещение детских садиков

Согласно рекомендации Государственной ценовой комиссии, предлагается увеличить тарифы субсидированных яслей и детских садов для детей младшего возраста. При этом министр образования Ифат Шаша-Битон не поддерживает предложение комиссии до тех пор, пока не будет увеличена государственная субсидия для родителей.

Об этом сообщают «Детали».

Представители форума владельцев частных детских садов раскритиковали предложение комиссии касатаельно увеличения тарифов и добавили, что это только символическая надбавка к заработной плате воспитателей.

На сегодняшний день в Израиле действуют такие тарифы в садиках этого типа: 2 718-2 882 шекеля каждый месяц за младенца и 2 088-2 211 шекелей ежемесячно за ребенка ясельного возраста. Родители, которые соответствуют необходимым критериям, получают государственные субсидии.

Согласно предложению госкомиссии, тарифы для младенцев (в возрасте до года) повысятся на 120-170 шекелей в месяц, если число ставок воспитателей не будет увеличено.

Если будет реализовано предложение Шаша-Битон, то тарифы для яслей и садиков увеличатся на 500-600 шекелей ежемесячно для детей в возрасте до года, и на 150 шекелей в месяц для малышей в возрасте от года до трех лет.

Ранее Курсор писал, что детские сады и школы возобновляют работу в обычном режиме. В ожидании начала конструктивных переговоров с Минфином учителя приостановили забастовку, школы и сады заработают в полном режиме. Однако забастовку могут возобновить в любой момент.

Скандал в школе в Герцлии: детей заставляют относиться к второкласснику как к девочке. Мальчику разрешили считаться девочкой и пользоваться туалетом для девочек, что вызвало серьезные неодобрения родителей других детей из школы в Герцлии.

Напомним, что штраф в 30 тысяч шекелей получила компания, оставившая яд в детском саду. Компания признала себя виновной в нарушении техники безопасности и условий эксплуатации ядовитых веществ, которые угрожали жизни и здоровью детей из-за оставленного в детском помещении яда.