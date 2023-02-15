В Израиле 20-летний террорист изнасиловал девушку в общественном туалете

Это не первый случай в стране за последний месяц.

Правоохранители арестовали 20-летнего арабского террориста, изнасиловавшего в общественном туалете молодую девушку. Преступление было совершенно в здании, где он работает.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Голос Израиля«.

— Полиция арестовала 20-летнего арабского террориста за изнасилование молодой израильской девушки в общественном туалете, где он ее запер на ключ, который у него был, так как он там работал, — говорится в сообщении.

По данным канала, за последний месяц это третье жестокое изнасилование, совершенное арабскими террористами над жительницами Израиля.

— Они целенаправленно выискивают своих жертв по национальному признаку, что является террором. Кто знает, сколько еще есть таких девочек, которые бояться признаться, — отмечают журналисты.

Ранее «Курсор» писал о том, что руководителю технической фирмы предъявили обвинение в том, что он якобы снимал 20 человек в обнаженном виде и в интимных ситуациях. Для этого злоумышленник использовал секретные камеры, которые он установил в ванных комнатах на рабочем месте и в доме, где он останавливался. Мужчину обвинили в снятии 10 женщин, в том числе — несовершеннолетних. Прокуратура уже предъявила обвинение ему, в скором временем нарушитель предстанет перед судом.