Тайно снимал людей в туалетах: руководителю технической фирмы предъявлено обвинение

В понедельник руководителю технической фирмы предъявили обвинение в том, что он якобы снимал 20 человек в обнаженном виде и в интимных ситуациях, используя секретные камеры, которые он установил в ванных комнатах на рабочем месте и в доме, где он останавливался.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В обвинительном заключении, поданном в магистратский суд Тель-Авива, среди заснятых были 10 женщин, а также некоторые несовершеннолетние обнаженными в резиденции, когда одевались.

31-летний житель Ашдода Шай Якоби сохранил собранные им видеозаписи на своем персональном компьютере, систематизировав их по именам женщин и отделив те, в которых фигурировали только мужчины. Когда сотрудник отключил камеру в ванной на рабочем месте, Якоби заменил ее той, которую он установил в доме.

Кроме того, когда бывшая знакомая Якоби попросил его о помощи с ее телефоном, он вошел в ее фотоальбом и отправил себе ее фотографии в бикини на пляже через приложение для обмена сообщениями WhatsApp.

В рамках соглашения с прокуратурой Якоби признает предъявленные обвинения, в том числе преступления, связанные с непристойными действиями, нарушением конфиденциальности, прослушиванием телефонных разговоров и вторжением в компьютерные материалы.

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