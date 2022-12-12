В Израиле активировали услугу, позволяющую блокировать рекламные звонки

Каждый желающий может внести свой номер в базу данных «Не звоните мне».

С сегодняшнего дня, 12 декабря, израильтяне могут воспользоваться услугой Управления по защите прав потребителей, которая позволяет блокировать звонки рекламного характера.

Регистрация в базе данных «Не звоните мне» уже открыта. Эта услуга бесплатная, от потребителя ничего не требуется кроме номера телефона. После регистрации он остается в базе бессрочно, но удалить его оттуда можно на любом этапе.

Для того чтобы не получать рекламные звонки, необходимо зайти на специальный сайт. Или можно зарегистрироваться с помощью автоответчика, позвонив по номеру: 1-800-071-171. Также израильтяне могут обратиться в колл-центр для регистрации 1-800-071-170 (время работы: воскресенье 14:00-17:00, понедельник-четверг 9:00-13:00). Или внести свой телефон через WhatsApp.

Отметим, что регистрация началась сегодня, но сам закон, который запрещает компаниям, занимающимся телемаркетингом, звонить на номера, занесенные в базу, вступит в силу только с января 2023 года.

Если представители компании нарушат поправку к закону, на них можно подать жалобу и на компанию наложат штраф в размере 46 080 шекелей.

Но данная услуга не распространяется на страховые компании, финансовые учреждения и банки.

«Курсор» писал ранее, что транспортная компания «Эгед» решила убрать рекламу модного сайта со своих автобусов.