В израильских автобусах запретили рекламу скандального характера

В автобусах «Эгед» исчезла реклама с девушками в майках, которая могла вызвать «дискомфорт у широких слоев израильского населения».

Транспортная компания «Эгед» в воскресенье решила убрать рекламу модного сайта со своих автобусов.

«Компания намерена уважать и принимать во внимание различные слои израильского населения», — заявили в «Эгед».

По их словам, автобусы не являются ареной для «социального конфликта».

В компании пояснили, что изображения женщин в майках вызывают «дискомфорт у широких слоев израильского населения».

После этого неправительственная организация «Исраэль Хофшит» заявила, что «как компания, ежегодно получающая миллиарды шекелей от населения за свои услуги, «Эгед» должна была бы отказаться от удаления рекламы с изображением женщин».

В спорной рекламе сайта One Project изображены три женщины — Марина Максимилиан Блюмин, автор песен, певица и актриса, реалити-шоу Талия Овадия и танцовщица и хореограф Анна Аронова — в майках на тонких бретельках (четвертый участник кампании, Юваль Шамла, одет в джинсовую куртку).

Администрация модного сайта прокомментировала: «Нам жаль слышать о решении «Эгед» удалить нашу новую рекламную кампанию. Единственной причиной, по которой принято такое решение является присутствие женщин [в рекламе]. Мы гордимся и поддерживаем нашу кампанию, которая была создана с сильными женщинами в главной роли».

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