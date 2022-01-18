В Израиле арабы напали на несколько автомобилей и ограбили водителей

В Израиле свидетели засняли на видео несколько нападений арабов на водителей.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Израиль | Медиа Архив».

Первое происшествие связано с арабом, который ограбил машину израильтян. Автомобиль имел прицеп с мотоциклами. Израильтяне остановились купить алкоголь в деревне Уджа в Баке. Один из евреев остался в машине, когда араб набросился на него с угрозой. Он произнес: «Когда доедем до моей деревни, я тебя убью»

Второе происшествие случилось возле деревни Бидия. По данным источника, это было седьмое нападение за несколько месяцев. Арабы ограбили машину израильтянина. Перед нападением они намеренно устроили ДТП с автомобилем жертвы.

Еще одно нападение с участием арабов-бедуинов засняли на Диком юге. В обстоятельствах нападений предстоит разобраться правоохранителям.

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