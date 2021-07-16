В Израиле археологи обнаружили столовую для римской элиты

Археологи спустя более ста лет после начала раскопок под Стеной плача поняли предназначение помещений.

Внутри туннелей под Стеной плача в Израиле археологи обнаружили последние части потерянного здания. Его могли использовать члены местного совета Иерусалима и их гости, чтобы отдохнуть по пути к Храмовой горе.

«Здание состоит из двух коридоров, соединенных фонтаном, по которым вода распределяется по свинцовым трубам», — сказал Шломит Векслер-Бдолах, археолог из Управления древностей Израиля. Хотя от дорогого декора здания не осталось и следа, археологи говорят, что коридоры были украшены шезлонгами и диванами.

Впервые часть здания была обнаружена археологом Чарльзом Уорреном в 19 веке, раскопки проводились и в 20 веке. По словам Векслера-Бдолаха, в последние годы археологи раскопали остатки структуры. Теперь исследователи могут сказать, для чего было построено здание.

Команда археологов считает, что здание использовалось для сбора высокопоставленных лиц перед восхождением на Храмовую гору, самое святое место в иудаизме. Обеды также могли быть организованы в здании.

Также Курсор писал, что обнаружен первый сегмент городской стены Иерусалима времен Храма. Археологические раскопки в национальном парке «Город Давида» обнаружили остатки городской стены, которая была построена в железном веке — во времена Первого Храма в Иудейском королевстве, для защиты Иерусалима с востока.