В Израиле будут испытывать дроны для перевозки пассажиров и тяжелых грузов

Испытания будут проходить в течение двух лет на различных площадках.

В начале 2023 года в Израиле запустят национальный проект по изучению использования дронов для перевозки пассажиров, а также больших грузов.

Об этом сообщает издание «Детали».

Участие в этом проекте будут принимать десять компаний, которые получат инвестиции 60 миллионов шекелей. Испытания беспилотных летальных аппаратов будут проходить в течение двух лет на различных площадках по всей стране.

Начиная с января следующего года ежемесячно в течение недели компании будут совершать полеты на расстояния до 150 км. На данном этапе будут проходить испытания дронов только с тяжелыми грузами.

В рамках проекта в Израиле впервые также пройдет демонстрация БПЛА EHANG, которые разработаны для перевозки пассажиров израильскими авиаперевозчиками. На начальной стадии полеты будут проводиться без людей.

Ожидается, что в будущем в стране начнут использовать дроны и для перевозки пассажиров, ведь такое решение поможет улучшить транспортную ситуацию.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания Elbit Systems продемонстрировала свою новинку — миниатюрный дрон Lanius, с помощью которого можно проводить тактическую разведку и точечную ликвидацию.

Еще мы писали, что американская компания Amazon представила новый беспилотный летальный аппарат MK30, который скоро сможет доставлять посылки клиентам в Калифорнии и Техасе.

Напомним, компания из США Kratos приступила к разработке нового секретного беспилотного летательного аппарата Gorgon.