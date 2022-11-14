Менее шумный и не боится дождя: Amazon представила новый дрон-курьер

Американская компания Amazon представила новый беспилотный летальный аппарат MK30, который скоро сможет доставлять посылки клиентам в Калифорнии и Техасе.

Об этом сообщает Techcrunch.

Разработчики рассказали, что новый дрон-курьер, по сравнению с предыдущими моделями, более компактный, создает меньше шума, а еще способен летать под небольшим дождем. Его будут использовать для достижения основной цели Amazon, которая заключается в доставке посылок весом до 2 кг в течение 30 минут с момента оформления заказа прямо к двери клиента.

Новый дрон MK30 планируют начать эксплуатировать в 2024 году, и он заменит уже существующую модель MK27-2, которая начнет использоваться для доставок в некоторых городах Калифорнии и Техаса еще до конца текущего года.

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