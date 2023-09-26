В Израиле девушке с тяжелым пороком сердца провели уникальную операцию

Пациентка проходила лечение в медицинском центре "Вольфсон" в Холоне в рамках программы "Спасите сердце ребенка".

В израильской больнице впервые провели уникальную операцию, имплантировав 18-летней девушке новый вид кардиостимулятора с помощью инновационного метода.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израиль Сегодня".

Пациентка из Газы по имени Шахад страдает анатомическим пороком развития сердца, все основные "части" ее важного органа перевернуты, поэтому врачи занимаются ее лечением с самого детства. Недавно ей имплантировали кардиостимулятор, идентичный тому, который вживили летом премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Однако, на этот раз специалисты сделали это путем катетеризации через шею пациента, а не через пах.

В больнице рассказали, что новый вид кардиостимулятора Micra устанавливается непосредственно в сердце и не имеет проводов, по размеру он гораздо меньше, чем обычный и не требует хирургического разреза. Также срок службы его батареи намного дольше, чем у старых устройств.

Отметим, что девушка проходила лечение в медицинском центре "Вольфсон" в Холоне в рамках программы "Спасите сердце ребенка". Эта гуманитарная организация была основана в 1995 году и уже спасла жизни почти 7 тысячам детей из 70 стран.

"Курсор" писал ранее, что специалисты медицинского центра "Меир" в Кфар-Сабе совершили медицинский прорыв, проведя уникальную процедуру, которая объединила передовые технологии - навигацию на основе виртуальной реальности и трехмерное зеркальное отображение, с целью достижения опухолей в сложнодоступных участках легких.

Еще мы писали, что в медицинском центре "Хадасса" хирурги успешно соединили голову 12-летнего мальчика с шеей после серьезной аварии, когда его сбил автомобиль во время велосипедной поездки.