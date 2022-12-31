В Израиле для пожилых людей построят сеть комплексов социального жилья

Комплексы появятся в Тель-Авиве, Беэр-Шеве и других городах.

На текущей неделе между представителями министерства финансов, министерства строительства и жилищного хозяйства, а также членами Еврейского агентства, было подписано соглашение о строительстве 300 единиц социального жилья по всему Израилю.

Об этом пишет Times of Israel.

Несмотря на то, что правительству удалось увеличить количество новых жилых домов в целом, по-прежнему существует потребность в строительстве соответствующего государственного жилья, специально предназначенного для удовлетворения потребностей пожилых людей.

На первом этапе проекта будет поострено 1500 новых домов в различных местах по всей стране, включая Беэр-Шеву, Нетивот, Раанану, Хадеру, Лод и Тель-Авив. Ожидается, что на втором этапе будет построено еще 1500 единиц.

Защищенные жилые дома будут управляться Amigour, дочерней компанией Еврейского агентства, которая специализируется на государственном жилье в Израиле. Компания будет нести ответственность за строительство и размещение этих домов, а также за их текущее обслуживание и поддержку жителей.

Согласно социальному опросу 2021 года, проведенному Центральным статистическим бюро, в Израиле проживает около миллиона человек в возрасте 65 лет и старше, около 20 процентов из которых выживают с трудом.

«Курсор» писал ранее, что в текущем году население Израиля увеличилось. На данный момент в стране проживает приблизительно 9,656,000 человек.