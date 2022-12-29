В ЦСБ назвали количество людей, проживающих в Израиле на конец 2022 года

В текущем году население Израиля увеличилось. На данный момент в стране проживает приблизительно 9,656,000 человек. Такие данные предоставило Центральное статистическое бюро.

На конец 2922 года в Израиле 7,106,000 граждан — евреи (73,6 процента населения), 2,037,000 — арабы (21,1 процента), 513 тысяч — «остальные» (5,3 процента). Общий прирост населения составляет 2,2 процента (62 процента приходится на естественный прирост, а 38 процентов — на репатриацию).

Всего в 2022 году (на момент публикации данных) родились порядка 178 тысяч детей. Умерли 51,7 тысячи человек. С начала года в стране репатриировались около 73 тысяч человек, большая часть — это граждане Украины и рф*.

«Курсор» писал ранее, что согласно опросу, 9,3 процента израильтян довольны жизнью, и этот показатель среди евреев выше (91,5 процент), чем среди арабов (70,7 процента).

Еще мы писали, что в ноябре этого года население Земли перешагнуло рубеж в 8 миллиардов человек.

Напомним, что в Израиле проживает 3,09 миллиона детей в возрасте до 17 лет, они составляют треть населения страны — 32,6 процента.