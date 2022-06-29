В Израиле дорожает молоко

В ведомствах подчеркнули, что во время переговоров удалось избежать более значительного повышения цен — на 14%.

В соответствии с договоренностями между ведомствами и представителями отрасли было решено, что стоимость молочной продукции после предстоящего повышения как минимум на год. Кроме этого, немедленно отменяются таможенные пошлины на твердые сыры, а пошлины на мягкие сыры будут сниматься постепенно.

Об этом сообщает Walla.

В частности, в рамках первого этапа, в начале 2023 года, планируется снизить пошлину на 50%, а еще через год — отменить полностью. Квоты на импорт беспошлинной молочной продукции вырастут, учитывая данные о местном потреблении.

Кроме того, цена, которую молочные фермеры получают от молокозаводов, будет снижаться на 2,15 цента каждый квартал в течение года. Учитывая политическую ситуацию, достигнутое соглашение потребует юридического утверждения.

Также с мая следующего года стоимость молочной продукции, которая находится под контролем государства, обновят через автоматический механизм, согласно решениям межведомственного комитета по ценам Минфина и Минсельхоза.

Затраты на производство молочной продукции будут рассчитывать в соответствии с годовыми производственными затратами крупных производителей. Также планируется увеличить числа иностранных работников, занятых в молочной отрасли.

«В дни неопределенности мы создали уверенность. Мы остановили резкий рост цен на молоко и продукты из него и расширили конкуренцию. Подписанное нами соглашение — это новый шаг, который позволит модернизировать отрасль и обеспечить постоянную реакцию на израильский спрос на молоко и продукты из него. А ближайшие годы обеспечат развитие отрасли и повышение эффективности молочного производства», — сказал министр сельского хозяйства Одед Форер.

Ранее Курсор писал, что на известного израильского производителя молока подали в суд. Иск опирается на мнение специалистов, согласно которому и после даты, указанной на пакетах молока, продукт не представляет никакой опасности для здоровья. Стало быть, правильно было бы маркировать молоко предупреждением «Предпочтительно употребить до такого-то числа».

Курсор также сообщал, что израильский стартап запустит крупнейший в мире молочный завод без коров. Генеральный директор компании Remilk Авив Вольф заявил: «По сути, мы перенесли весь механизм производства молока в одноклеточный микроб. Нам не нужны «остальные коровы», и уж точно не нужно тратить ресурсы на создание 900-килограммового животного».

Наша редакция писала о том, что ЦСБ опубликовал впечатляющие данные о производстве и потреблении молока и меда в Израиле. Средний надой на одну корову в 2021 году составил 12 002 килограммов (11652 литров) молока в год, что незначительно больше — на 0,7 процента по сравнению с 2020 годом. Надой молока на одну корову в Израиле является самым высоким в мире.