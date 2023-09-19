В Израиле дорожает страховка машин - насколько подскочили цены в августе

Это связано с увеличением количество угонов автомобилей по всей стране.

Содержать автомобиль в Израиле становится все дороже, в частности с начала года значительно выросла в цене страховка автомобильного транспорта. Согласно данным, за август цены поднялись еще на 1,9 процента.

Об этом сообщает издание "Детали".

В агентстве Wobi отметили, что страховка машин (полная - "мекиф" и третьей стороны – "цад гимель") по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожала на 37 процентов, а обязательная страховка ("хова") на 9 процентов.

Эксперты говорят, что в ближайшее время ситуация не изменится в лучшую сторону, потому что страховые компании по-прежнему несут серьезные убытки, а их главным источником являются угоны автомобилей. Плюс ко всему, в последнее время увеличилось и число дорожно-транспортных происшествий.

Согласно данным за второй квартал 2023 года, убытки от страхования машин составили 158 млн шекелей, что меньше чем в прошлом году, но до полного баланса еще далеко, соответственно, по этой причине и продолжает расти стоимость страховок.

"Курсор" писал ранее, что израильские водители смогут проходить технический осмотр, который нужно выполнять каждый год, не только на специальных станциях, но и в автомастерских, получивших соответствующие полномочия.

Еще мы писали, что в Израиле на сегодня насчитывается около 70 тысяч электрокаров, но их количество к 2030 году может существенно увеличится. Согласно прогнозам министерства энергетики, через 7 лет в нашей стране будет приблизительно 1,29 млн частных электрических автомобилей.

Напомним, что каждый месяц в Израиле угоняют порядка 1800-2000 автомобилей, из-за этого экономика теряет ежегодно 2,2,5 млрд шекелей, а это существенная цифра.