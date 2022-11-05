В Израиле хотят использовать дроны для картирования незаконных свалок

Ученые говорят, что отходы можно перерабатывать по более низкой цене, снижая при этом ущерб окружающей среде.

Наличие несанкционированных свалок — это большая проблема в каждой стране, поскольку они оказывают негативное влияние на окружающую среду. Израиль не стал исключением. Но ученые из Тель-Авивского университета в ходе исследования предложили способ решения этой проблемы.

Об этом сообщает i24news.tv.

Исследователи говорят, что в борьбе с незаконными свалками могут помочь дроны. Они будут выполнять воздушное картирование. И интегрируя существующие технологии аэрофотосъемки с экономико-экологическими моделями, это будет способствовать переработке незаконных отходов и экономить государственные средства.

Ученые говорят, что, вместо того, чтобы платить за свалку, которая будет причинять вред окружающей среде, отходы можно будет перерабатывать по низкой цене и снижать уровень ущерба, нанесенный мусором почве.

Сейчас несанкционированные свалки являются серьезной проблемой и местные власти попросту не справляются с ней.

При обнаружении незаконной свалки, властям приходится брать на себя сложный и затратный процесс по измерению, сбору и транспортировки отходов. А новый метод позволит лучше понимать количество отходов, а также сумму затрат, необходимых на очищение территории.

Исследователи отметили, что строительные отходы, расположенные на открытой местности, занимают место для постройки недвижимости. Их быстрое картирование поможет очистить землю для ее будущего использования.

«Курсор» писал ранее, что Израиль может утонуть в мусоре через несколько лет.