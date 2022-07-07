Израиль может утонуть в мусоре через несколько лет — эксперт

Если в ближайшее время, по мнению эксперта, не наладить разделение мусора, то, как и гласит отчет госконтролера, в течение четырех лет Израиль столкнется с нехваткой места для захоронения отходов.

Все дело в том, что в стране плохо налажены переработка и повторное использование мусора.

Как рассказал генеральным директором Infinia Гади Конья журналистам Исраэль ха-Йом, необходимо разделять отходы. Так, технологии вторичной переработки позволяют перерабатывать каждый материал в отдельности.

По мнению специалиста, первичное разделение на месте – это критически важный для экологии процесс. В противном случае мусор перемешивается, вывозится на свалку, что сильно затрудняет его переработку.

Людей, считает специалист, нужно образовывать, рассказывать о переработке отходов и поощрять сортировку мусора. Конья также призвал государство активнее вмешиваться в эту сферу.

«Здесь государство может поучиться у стран Европы, которым удается достичь поставленных целей по переработке, и изучать, какие методы и технологии они используют», — сказал он.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что в ООН объявили чрезвычайную ситуацию в океанах.

Еще напомним, что экологи предупредили о вымирании ежей уже к 2050 году.

Также Курсор сообщал, что в Израиле введут стандарты энергоэффективности для новых домов.