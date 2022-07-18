В Израиле хотят создать национальный «калькулятор» изменения климата

В воскресенье, 17 июля, правительство Израиля одобрило создание национального центра климатических расчетов, благодаря которому можно будет прогнозировать влияние глобального потепления на Ближний Восток.

Об этом сообщает издание Jpost.

Известно, что новый центр будет эксплуатироваться Метеорологической службой Министерства транспорта под руководством комитета, состоящего из главных ученых министерств охраны окружающей среды, сельского хозяйства, энергетики и инноваций, науки и техники и водного хозяйства.

Из-за потребности в точных данных для борьбы с климатическим кризисом министерства решили выделить на проект 20 миллионов шекелей в течение следующих пяти лет.

В правительстве отметили, что изменение климата имеет далеко идущие последствия для всех секторов экономики — сельского хозяйства, энергетики, транспорта, биологических систем и экосистем, застроенной среды и даже национальной устойчивости и безопасности.

Отмечается, что национальный «калькулятор» изменения климата позволит укрепить климатические исследования и создать открытую базу данных подробных климатических прогнозов, чтобы создать надлежащую инфраструктуру знаний для принятия решений и борьбы с изменением климата в Израиле.

В министерствах заявили, что Израиль очень чувствителен к изменению климата — отчасти из-за ограниченности природных водных ресурсов и близости к полосе пустыни.

Министр охраны окружающей среды, депутат Кнессета Тамар Зандберг добавила, что в эпоху эскалации климатического кризиса создание центра климатических расчетов является необходимым шагом. Точные данные о ситуации в Израиле и высокий уровень анализа для составления прогнозов являются важными инструментами для того, чтобы Израиль справился с климатическим кризисом.

«Курсор» ранее писал, как климатические изменения действуют на психику.