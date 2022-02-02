Ученые рассказали, как климатические изменения действуют на психику

Часто можно заметить, что пожилые люди жалуются на свое здоровье в связи с различными погодными явлениями. Однако серьезные климатические изменения могут влиять не только на физическое состояние, но и на психику.

Ученые установили, что психические и психосоматические жалобы и их психосоциальные последствия вполне могут зависеть от погоды и климата. Если раньше наука обращала внимание исключительно на ухудшение физического состояния, то теперь специалисты задумались над тем, как климат влияет на психологию человека.

Об этом сообщает публикация в научном журнале «Medicine».

Следствием плохой погоды стало обилие психиатрических жалоб пациентов на такие заболевания как, например, сезонная депрессия или сезонное аффективное расстройство.

В данном случае речь идет о влиянии метеорологических аспектов, в частности изменения погоды, уменьшения светового дня в осенне-зимний период.

Это, соответственно, вызывает недостаток солнечного света и витамина D, а также увеличение уровня гормона мелатонина, что приводит к постоянной усталости, сонливости и апатии.

Возникает вопрос о психосоциальном влиянии глобальных климатических изменений. Изменение климата сегодня представляет реальную угрозу для будущего человечества, и от ее негативных последствий страдает не только планета — климатический кризис также может косвенно влиять на многих из людей.

Многие молодые люди боятся будущего, и неопределенность дальнейшего развития климата может стать источником постоянного стресса и косвенной нагрузкой на психику.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что на Солнце зарегистрировали очень длинную вспышку, способную вызвать сбои в радиосвязи.

Ученые зафиксировали на Солнце вспышку класса М1.1. Несмотря на среднюю силу, вспышка длилась почти четыре часа, в результате в космос было выброшено большое количество плазмы.

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