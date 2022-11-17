В Израиле из-за налога существенно упали продажи сладких напитков

Налог на напитки был введен в начале января.

В четверг, 17 ноября, Исследовательское подразделение Банка Израиля поделилось результатами исследования, согласно которым, после введения в стране налога, произошел резкий спад продаж напитков, содержащих большое количество сахара.

Об этом сообщает Themarker.

Продажи упали в размере 30 процентов на душу населения. Но при этом, выросли продажи напитков с пониженным содержанием сахара, потому что на них налоговая ставка ниже, соответственно, ниже и стоимость.

Отметим, что налог на сладкие напитки был введен в начале января, чтобы снизить их потребление. В зависимости от количества сахара были определены две налоговые ставки — 70 агор и 1 шекель за литр.

Согласно данным, по сравнению с прошлым годом, потребление напитков с высоким содержанием сахара, упало на 31 процент. Но вот напитки с понеженным содержанием сахара выросли на 13 процентов.

Банк Израиля отмечает, что одновременно со снижением потребления облагаемых налогом напитков произошло снижение примерно на 7 процентов продаж напитков, которые вообще им не облагаются. Другими словами, общее потребление напитков резко сократилось.

«Курсор» писал ранее, что министр финансов Авигдор Либерман объявил о совместном плане с Министерством здравоохранения, в рамках которого будет повышен налог на электронные сигареты.