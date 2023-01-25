В Израиле изменятся цены на молочные продукты

Министерство сельского хозяйства Израиля внесло в среду, 25 января, поправку к закону конца 2022 года, который повысил цены на молочные продукты. Поправка предназначена для сдерживания общего роста цен, чтобы снизить стоимость жизни.

Об этом пишет Jpost.

Снижая стоимость самого молока в ведомстве стремится снизить цены на все молочные продукты, поскольку все они в основном производятся на основе этого продукта.

«Поправки к закону о молоке сделают молоко более доступным для всех граждан Израиля! Мы продолжим поддерживать наших местных фермеров, чтобы обеспечить стабильные поставки продовольствия в страну. Министерство сельского хозяйства тесно сотрудничает с Министерством финансов для реализации политики снижения стоимости жизни, которая также оптимизирует производство в сельскохозяйственном секторе», — заявил министр сельского хозяйства Ави Дихтер.

Отметим, что в марте 2022 года Объединенный комитет по ценам министерств финансов и сельского хозяйства рекомендовал повысить цены на регулируемые молочные продукты в общей сложности на 6,49 процента. При этом министры решили разбить повышение цен на два этапа. Первый, вступивший в силу в начале сентября 2022 года, имел ставку всего 4,9 процента.

Последнее обновление цен было сделано в марте 2019 года, когда, по данным Минсельхоза, цены на молочные продукты выросли примерно на 3,4 процента.

Согласно самой поправке, метод расчета себестоимости производства молока будет осуществляться по годовым производственным затратам в крупных молочных хозяйствах производственная мощность которых составляет 800 тысяч литров и более.

«Курсор» писал ранее, что со следующего месяца в Израиле резко подорожают куриные яйца. Стоимость продукта увеличится почти на 16 процентов.