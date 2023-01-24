Израильян предупредили о резком подорожании популярного продукта

Со следующего месяца в Израиле резко подорожают куриные яйца. Стоимость продукта увеличится почти на 16 процентов.

Об этом сообщило министерство сельского хозяйства во вторник, 24 января.

Изменение цены на популярный продукт является частью соглашений с птицеводами, подписанных в июне прошлого года, основным из которых является проведение реформы в отрасли птицеводства.

Израильтянам озвучили новые цены на упаковки, в которые входит по 12 яиц:

Размер XL: новая цена 15.19 шекелей, старая — 13.10 шекелей.

Размер L: новая цена 13.97 шекелей, старая цена — 12.05 шекелей.

Размер M: новая цена 12.89 шекелей, старая цена — 11.15 шекелей.

В ведомстве объяснили, что повышение стоимости продукта связано с ростом цен на зерно и на смеси, которые используются на птицефабриках для выращивания кур. Если не повысить стоимость товара, то это может привести к снижению местного производства яиц и дефицита товара на рынке.

«Курсор» писал ранее, что 2023 год принес израильтянам повышение цен по многим ключевым статьям расхода: электроэнергия, вода, топливо, продукты.

Еще мы писали, что израильская компания «Зоглобек», которая занимается производством колбас, сосисок и других мясных изделий, объявила, что повышает цены на свою продукцию.

Напомним, что министр финансов Бецалель Смотрич подписал приказы о снижении налогов на бензин в размере, который, как ожидается, с 22 января снизит цену литра бензина на 10 агор.