В Израиле изымают из продажи детский продукт: в чем причина

Компания «Осем» призвала покупателей воздержаться от употребления данного вида детского продукта и рассказала, в чем причина.

Израильская компания «Осем» убирает из полок магазинов детское яблочно-банановое пюре Gerber из-за того, что продукт имеет нехарактерный внешний вид и консистенцию.

Об этом сообщает издание «Детали».

Представители концерна заявили, что из продажи изымаются товары с рекомендуемой даты реализации до 12.06.2024 и штрих-кодом 7613036880855. Если покупатели заметили у себя такой продукт, его просят не употреблять.

В компании отметили, что он не несет опасности здоровью, но в верхней части яблочно-бананового пюре образовалась корочка из фруктовых компонентов, в результате чего продукт имеет несвойственный ему внешний вид и консистенцию.

Покупатели по всем вопросам могут обратиться на горячую линию службы поддержки потребителей Gerber 1-800-20-11-15.

Компания принесла извинения за неудобства и отметила, что ее главными приоритетами остается качество продукции и благополучие потребителей.

«Курсор» писал ранее, что в минздраве решили изъять партию мороженого Häagen-Dazs из продажи. Дело в том, что во время анализа в этом продукте было обнаружено ядовитое вещество — оксид этилена.

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