В Израиле конфисковали запрещенный препарат для повышения потенции

Попытка контрабанды 150 тысяч капсул препарата, повышающего сексуальную активность мужчин, была пресечена израильскими таможенниками, инспекторами морского порта в Ашдоде и следователями из Тель-Авивского отдела по расследованию таможни и НДС Налогового управления Израиля.

Об этом пишет Jpost.

Предполагается, что препарат представляет собой вещество «Камагра», которое не одобренное министерством здравоохранения Израиля.

Капсулы были спрятаны в герметичных пластиковых бочках, которые, в свою очередь, хранились внутри 80 больших бочек, используемых для импорта солений.

Импортеры утверждали, что на момент прибытия на таможенный пост в Ашдоде в бочках были только соленые огурцы. Как только проверка выявила их полное содержимое, силы безопасности арестовали человека, ответственного за их ввоз, жителя Ход-ха-Шарона, а следователи Тель-Авивской таможни и НДС продолжили расследование инцидента

Позже импортер предстал перед судьей мирового суда в Ришон ле-Ционе и был освобожден из-под стражи на ограниченных условиях.

Найденные препараты считаются опасными для населения, так как не одобрены минздравом. По одной из оценок, общая стоимость попытки незаконного ввоза препаратов составила около 3 млн шекелей.

«Курсор» писал ранее, что Израиль станет первой страной за пределами Северной Америки, которая будет использовать новый препарат для лечения БАС — бокового амиотрофического склероза. Считается, что он продлевает жизнь пациентов в среднем почти на год.