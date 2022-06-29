Скандал в школе в Герцлии: детей заставляют относиться к второкласснику как к девочке

В Герцлии в школе 7-летний ученик второго класса заявил, что он — девочка.
Об этом проинформировал Телеграм-канал
Семья мальчика является репатриантами из Америки.
Администрация школы оповестила, что все родители должны потребовать от своих детей относится к нему как к девочке. Это вызвало недоумение не только детей, но и их родителей.
Мальчику разрешено приходить в платье и пользоваться туалетом девочек.
«Курсор» сообщал о выстрелах и панике: в Иерусалиме произошел серьезный инцидент, обнародовано видео. Чтобы «утихомирить» нападавшего, проходивший мимо вооруженный гражданин выстрелил в воздух, а затем покинул место происшествия.
Также мы информировали, что Ben & Jerry’s возобновит продажи мороженого в Иудее и Самарии. Министерства иностранных дел и экономики выпустили совместное заявление, в котором приветствовали соглашение, достигнутое между израильской компанией Ben & Jerry’s и ее материнской компанией Unilever, согласно которому компания сможет продавать свое мороженое в Иудее и Самарии.
Редакция писала, что киберподразделение сообщило: в Израиле пытались захватить систему водоснабжения. Чиновник сообщил на киберконференции в Тель-Авивском университете, что были предотвращены попытки захватить систему водоснабжения в стране. Он, кроме того, поделился секретом успеха ведущего подразделения 8200.