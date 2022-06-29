Скандал в школе в Герцлии: детей заставляют относиться к второкласснику как к девочке

Мальчику разрешили считаться девочкой и пользоваться туалетом для девочек, что вызвало серьезные неодобрения родителей других детей из школы в Герцлии.

В Герцлии в школе 7-летний ученик второго класса заявил, что он — девочка.

Об этом проинформировал Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Семья мальчика является репатриантами из Америки.

Администрация школы оповестила, что все родители должны потребовать от своих детей относится к нему как к девочке. Это вызвало недоумение не только детей, но и их родителей.

Мальчику разрешено приходить в платье и пользоваться туалетом девочек.

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