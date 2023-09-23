В Израиле могут выпустить из тюрем убийц - окружной судья назвал причину

Ряд преступников окажутся на свободе.

Из-за прекращения работы комиссии по назначению судей возникла проблема нехватки членов судебного корпуса, что привело к просьбам об освобождении уже признанных виновными в убийствах преступников.

Об этом пишет "Детали".

Один из случаев подобной просьбы был подан в Окружной суд в Тель-Авиве в отношении мужчины, который был признан виновным в убийстве мужа своей сестры в парке Яркон в феврале этого года. Однако из-за ухода двух членов суда, комиссия по назначению судей не продлила их полномочия, и дело о приговоре находится в застое.

С учетом этой ситуации, неясно, когда пройдет слушание по данному делу и будет вынесен приговор. Один из окружных судей отметил, что хаос в судебной системе продолжает расти, и из-за подобных задержек неизбежно возникнет ситуация, когда убийц придется освободить из-под стражи.

20 сентября Верховный суд Израиля постановил, что слушания по искам, требующим немедленного созыва комиссии по назначению судей, должны состояться 22 октября.

Министр юстиции Ярив Левин отказался созывать комиссию с момента образования правительства в январе, несмотря на дефицит судей и необходимость назначить замену председателю Верховного суда Эстер Хают, который скоро уйдет в отставку. Левин планирует изменить состав комиссии в рамках судебной реформы с целью укрепления влияния коалиции на процесс назначения судей.

Еще мы сообщали, что в тюрьме "Рамон" вспыхнули беспорядки, в результате чего пострадали охранники.