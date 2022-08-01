В Израиле молодые педагоги массово отказываются от профессии

Министерство финансов опубликовало отчет о ситуации в системе образования в стране, подчеркнув, что за последние три года количество молодых учителей, отказывающих от своей профессии значительно увеличилось.

В преддверии нового учебного года, минфинансов Израиля предоставило отчет, согласно данным которого, в стране сокращается количество молодых педагогов.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

В 2021 году число молодых учителей (с опытом работы 2-5 лет), которые ушли из системы образования, выросло на 60%. И в основном это были педагоги, которые проживают в районах, в частности в Тель-авивском округе, где ситуация на рынке труда благоприятная и позволяет людям бросить работу и в ближайшие сроки найти другую.

В отчете также показано, что разница между зарплатами молодых учителей и более опытных педагогов в стране составляет 29%. В связи с этим, правительство настаивает на том, чтобы молодым учителям повысили заработную плату.

Министр образования Шаша-Битон предложила поднять доход начинающим педагогам на 2600 шекелей, а учителям, имеющим стаж — на 1200 шекелей.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле в сфере образования уже давно наблюдается проблема с кадрами. Особенно нехватка квалифицированных сотрудников наблюдается в центре страны. Больше всего не хватает учителей английского языка и математики.

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