Журналисты рассказали, каких учителей не хватает в Израиле

Министр образования Ифат Шаша-Битон отметила, что для восполнения кадровых пробелов в системе образования необходимо повысить зарплату учителям.

В Израиле в сфере образования уже давно наблюдается проблема с кадрами. Особенно нехватка квалифицированных сотрудников наблюдается в центре страны. Больше всего не хватает учителей английского языка и математики.

Об этом пишет издание Walla.

Кроме того, есть недобор учителей Танаха, иврита и физкультуры. Также, ссылаясь на министерство образования, источник пишет, что всего не хватает 5671 педагога.

Примечательно, что сильнее всего проблемы ощущаются именно в начальной школе. Так, там срочно нужен 2351 специалист, в средних классах — 855, в старших классах – 1245, в детских садах — 117 воспитателей. А вот сфера специального образования нуждается в 1103 педагогах.

Также сообщается, что в старших классах нужны классные руководители (около 200 педагогов).

В отчете минобразования сказано, что 1847 человек не хватает в учебных учреждениях Тель-Авивского округа, 1642 – в Центральном, 457 – в Хайфском, 305 – в Иерусалимском, 340 – в Южном, 132 – в Северном, 948 – в Иудее и Самарии.

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